Новые имена во Владикавказе будут давать только новым улицам

18 мая. 20:44

Власти Владикавказа отказали общественникам в переименовании улицы Ленина в улицу Героя СССР Каурбека Тогузова, сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

Председатель организации "Ныфс" Валерий Газзаев, а также другие общественники в преддверии 77-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками предложили правительству Северной Осетии и администрации столицы региона присвоить улице Ленина имя Героя СССР Каурбека Тогузова.

Но, как пояснили в топонимической комиссии Владикавказа, почетные имена могут получить только новые улицы.

Напомним, житель Северной Осетии Каурбек Тогузов участвовал в Сталинградской и Курской битвах, он стал последним Героем СССР из республики, дожившим до 2009 года.