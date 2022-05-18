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Новые имена во Владикавказе будут давать только новым улицам

Новые имена во Владикавказе будут давать только новым улицам

Власти Владикавказа отказали общественникам в переименовании улицы Ленина в улицу Героя СССР Каурбека Тогузова, сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

Председатель организации "Ныфс" Валерий Газзаев, а также другие общественники в преддверии 77-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками предложили правительству Северной Осетии и администрации столицы региона присвоить улице Ленина имя Героя СССР Каурбека Тогузова.

Но, как пояснили в топонимической комиссии Владикавказа, почетные имена могут получить только новые улицы.

Напомним, житель Северной Осетии Каурбек Тогузов участвовал в Сталинградской и Курской битвах, он стал последним Героем СССР из республики, дожившим до 2009 года.

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