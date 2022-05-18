Мантуров заверил: в России легализуют криптовалюту

18 мая. 20:27

Власти России обязательно легализуют криптовалюту, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время просветительского марафона "Новые горизонты", который проводит общество "Знание".

По его словам, другой вопрос - когда и как это произойдет, как будет регулироваться отрасль.

"Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться", - цитирует министра ТАСС.

В то же время, обратил еще раз внимание Мантуров, операции с криптовалютой должны будут проводиться "легально, корректно", по утвержденным правилам.