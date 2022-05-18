В Михайловске построят школу на тысячу учеников

18 мая. 19:56

В Михайловске ведется строительство школы, в которой смогут обучаться 1002 ученика, сообщает пресс-служба министерства строительств и архитектуры Ставрополья.

В настоящее время строители учреждения завершают возведение стен. На первом этаже здания появятся гардеробы, классы начальной школы, спальные и игровые комнаты, учебные кабинеты, медпункты, спортзалы, столовая на 334 посадочных места и актовый зал на 604 места.

На втором этаже школы будут размещены читальный зал, библиотека с книгохранилищем, учебные классы, административные помещения и собственный тренажерный зал. Помещения для развития творческих способностей и эстетического воспитания, учебные классы и школьная фотостудия будут размещены на третьем этаже.

Объект планируется сдать до конца текущего года. На его строительство было выделено более одного млрд рублей.