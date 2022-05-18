Ильхам Алиев: Армения отменила предложенную ей самой встречу по делимитации границы

18 мая. 19:44

Армянская сторона отменила уже согласованную встречу по делимитации границы и отказалась провести новую, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он напомнил, что Баку вовремя сформировал рабочую группу по делимитации госграницы с Арменией и был готов направить свою делегацию, вопрос уже был согласован с Ереваном - МИД РА и предложил провести первую встречу на границе.

"Однако, в последний день - 29 апреля - Армения отменила уже согласованную встречу. Это очень разочаровало. Еще большее разочарование вызвал отказ Армении провести новую встречу - 7-11 мая, исходя из первоначального предложения Армении", - цитирует главу государства "Интерфакс-Азербайджан".

Ильхам Алиев пояснил, что Баку ожидает "любых новых дат" от Еревана, чтобы начать работу.

"Но такая безответственная позиция (Армении - ред.) конечно, настораживает", - добавил президент, напомнив, что Азербайджан всегда привержен своим обязательствам.