Акции протеста проходят в Тбилиси и Батуми

18 мая. 19:37

Работники оппозиционных СМИ, общественности, а также политики проводят шествие в центре Тбилиси и Батуми в знак солидарности с создателем самого крупного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия.

Участники акций перекрыли центральные улицы городов. В Батуми протестующие намерены дойти до здания правительства Аджарской АР. В Тбилиси шествие пройдет по главному проспекту столицы до здания парламента Грузии.

Отмечается, что митингующие вышли на улицы с плакатами "Солидарность "Мтавари архи", "Борьбу со СМИ проигрывает власть" и "Свободу Нике".

Гварамия обвинили в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он быдо июля 2019 года, ущерба в 6,8 млн лари. Его приговорили к трем годам и шести месяцам заключения. Адвокаты планируют обжаловать решение в апелляционном суде.