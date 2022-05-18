Определен самый чистый регион Грузии

18 мая. 19:31

Кахети признан самым чистым регионом Грузии, присвоение статуса отпраздновали в Телави, сообщает пресс-служба администрации региона.

Статуса "чистого региона" Кахети удостоен в четвертый раз 13 мая. Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Чистый регион" состоялась в горсовет Тбилиси в рамках проекта "Защитим чистоту Грузии".

"Приближается туристический сезон, и Кахети встретит гостей региона на высоте. Статус чистого региона – отличный стимул для нас делать регион с каждым годом еще чище и привлекательнее", - цитирует пресс-служба слова главы региона Ираклий Шиошвили.

Победу в конкурсе Кахети отпраздновал 18 мая в Телави. Мероприятие организовали региональная администрация совместно с Организацией по управлению местом назначения "Визит Кахети". Губернатор вместе с мэрами лично поздравили сотрудников Служб очистки и благоустройства всех восьми муниципалитетов, передав им грамоты, а женщинам дворникам – цветы.