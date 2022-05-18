Похитителя пандуса поймали в Шымкенте

18 мая. 19:24

Металлический пандус похитили из салона красоты в Шымкенте. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Приспособление, облегчающее жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья и женщинам с колясками, пропало с лестницы заведения.

Полицейские нашли вора по записям с камер видеонаблюдения, он был задержан и доставлен в полицию. Оказалось, что подозреваемый сдал пандус на металлолом.

Факт кражи зарегистрирован по статье 188 УК РК, похитителю грозит штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до восьмисот часов.