"Аэрофлот" приостановит до июля продажу билетов в ряд южных городов России

18 мая. 18:59

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила до 30 июня 2022 года продажу билетов в ряд южных городов России. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва – Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов", – cказано в заявлении.

При этом прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в эти же города будут аннулированы, передает ТАСС.

Напомним, в России с 24 февраля действует режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. На данный момент он продлен до 25 мая.