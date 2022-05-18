С первым днем лета в Ставрополе стартует купальный сезон

18 мая. 18:59

Уже через две недели, 1 июня, в Ставрополе стартует купальный сезон, который откроется на главном водоеме города – Комсомольском озере, - сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

К летнему отдыху здесь отремонтировали пирсы и декинги, обновили детскую зону купания, обустроили дренажную систему волейбольной и баскетбольной площадок, а сейчас шлифуют и покрывают защитным маслом 306 шезлонгов.

Для отдыхающих готовы шесть пляжных душевых кабин, десять питьевых фонтанчиков и четыре туалетных модуля, а за безопасностью в зоне отдыха круглосуточно будут следить 12 сотрудников частного охранного предприятия.

Торжественное открытие летнего сезона-2022 пройдет на Комсомольском озере в субботу, четвертого июня, - добавили в краевой администрации.