В Анкаре рассказали, при каких условиях согласятся на вступление Швеции в НАТО

18 мая. 18:53

Если не будут урегулированы справедливые опасения Турции, то Швеция не сможет стать членом НАТО, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Ранее сообщалось, что Хельсинки и Стокгольм передали генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

Алтун отметил, что Турция, ставшая мишенью терроризма, усердно работает над ликвидацией двойных стандартов. По его словам, для Анкары неприемлемо вступление Швеции в НАТО, пока она не пересмотрит свою позицию.

"С точки зрения Турции, борьба с такими людьми, которые изображают из себя просителей политического убежища для шведского народа, несмотря на то, что они были причастны к преступлениям против невинных людей в Турции, является непременным условием союза", - пишет он в заметке для шведской газеты Expressen.

Алтун уверен, что жители Швеции почувствовали бы то же, что сегодня чувствует турецкий народ, если бы власти Турции укрывали ответственных за террористический акт в Сторторгете.

"Мы, безусловно, рады, что Швеции не угрожает такая террористическая угроза, но я хочу очень четко заявить, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Если Швеция ожидает, что вторая по величине армия НАТО встанет на ее защиту в случае нападения, она должна принять этот факт", - сказано в статье.