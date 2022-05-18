Специальная миссия ИСЕСКО посетит освобожденные земли Азербайджана

18 мая. 18:49

В ближайшие дни специальная миссия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры совершит визит на освобожденные территории Азербайджана, рассказал на встрече с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Он отметил, что в рамках визита будет подписан документ, связанный с открытием регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане, и добавил, что примет участие в конференции в Шуше.

Салим бин Мухаммед аль-Малик указал, что Азербайджан всегда оказывает поддержку организации, и высоко оценил вклад Баку в ее деятельность.

Джейхун Байрамов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, напомнил, что правительство Азербайджана всегда уделяло важное внимание сохранению исторических, культурных, религиозных памятников, рассказал, что в период оккупации историко-культурное наследие азербайджанского народа целенаправленно уничтожалось.

Министр поведал о масштабных восстановительных работах на освобожденных землях, в том числе предварительной инвентаризации и охране исторических, религиозных и культурных памятников.

Дипломат выразил признательность за поддержку ИСЕСКО позиции Азербайджана, основанной на международном праве.