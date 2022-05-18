Во Франции заявили, что расширение НАТО затруднит отношения с Москвой

18 мая. 18:24

Экс-кандидат в президенты Франции, руководитель ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что расширение НАТО или Евросоюза приведет к ухудшению отношений с Россией.

"Я считаю, что на данном этапе объявления о расширении НАТО или ЕС не будут позволять найти мирные решения", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Inter, пишет РИА Новости.

По ее словам, "паранойя" Москвы основывается на размещении военных структур НАТО близко к ее границам. "Я не оправдываю эту паранойю, но нужно учитывать эту позицию. В этом и заключается геополитика", - добавила она.