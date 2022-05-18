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Лидер оппозиционной партии назвал "одноклеточными" некоторых депутатов парламента Грузии

Лидер оппозиционной партии назвал &quot;одноклеточными&quot; некоторых депутатов парламента Грузии

Лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Георгий Вашадзе резко раскритиковал коллег, захотевших отказаться от мандатов после приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия, которого посадили в тюрьму на 3,5 года.

"Они зациклены на одном и том же идиотизме. Кто хочет, пусть пишет заявление. Я напишу тогда, когда увижу, что за этим последует результат… Одноклеточные не должны быть парламентариями", - цитирует Вашадзе Sputnik Грузия.

Парламентарий обратил внимание, что этот вопрос не поднимался лидерами крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение".

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