Лидер оппозиционной партии назвал "одноклеточными" некоторых депутатов парламента Грузии

18 мая. 18:23

Лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Георгий Вашадзе резко раскритиковал коллег, захотевших отказаться от мандатов после приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия, которого посадили в тюрьму на 3,5 года.

"Они зациклены на одном и том же идиотизме. Кто хочет, пусть пишет заявление. Я напишу тогда, когда увижу, что за этим последует результат… Одноклеточные не должны быть парламентариями", - цитирует Вашадзе Sputnik Грузия.

Парламентарий обратил внимание, что этот вопрос не поднимался лидерами крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение".