Азиатский дневник "Уязвимых"

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка, ставшая частью большого арт-проекта ”Уязвимые”, посвященного культуре малых этносов Азии и Африки. Экспозиция знакомит с народами и культурными артефактами Мьянмы, Индонезии и Папуа - Новой Гвинеи. На выставке представлено около 40 работ фотографа, документалиста и коллекционера восточных произведений Ольги Мичи.

Куратор выставки, главный научный сотрудник Музея Востока Наталья Гожева отметила, что цель проекта - сохранение культурного наследия и показ уникальных традиций малых этносов, которые становятся уязвимыми перед лицом неизбежных глобальных перемен в современном мире: "В Мьянме живет, по официальной статистике, 135 народов. Каждый народ имеет еще различные этнические подгруппы. Ольга Мичи была в 2018 году в трех штатах Верхней Мьянмы, штатах Чин, Шан и Кая, и сняла своеобразные этнические фотопортреты восьми народов малых этносов так называемых. И даже они показывают какое-то поразительное разнообразие этих традиций".

"Проект ”Уязвимые” посвящен выбору пути, выбору между прошлым и будущим, унификацией и многообразием, единством и разобщенностью, - говорит Ольга Мичи. - Здесь нет единого верного решения, а значит, и сам зритель тоже является уязвимым, так как зачастую мы определяем, что в настоящем стоит сохранить, а чем стоит пожертвовать. Эти образы олицетворяют сам проект и рассказывают о его смысле проекта. Ведь этот проект не документальный, он не показывает быт людей, он показывает самих людей. Люди сами выбирали, в чем прийти на съемку. Поэтому мы видим такие необычные образы. Вроде бы это об этнографии, но опять-таки мы видим элементы современности. То есть здесь мы говорим о том, что культура тоже видоизменяется".

Экспозицию дополняет более 70 предметов азиатского декоративно-прикладного искусства, большинство из которых передано Ольгой Мичи в дар Музею Востока.

"Один из моих любимых предметов - серебряный шлем, который героиня передала нам после долгих раздумий. Это было на самом деле нелегко, потому что для племен передать вещь, которую они получали от своих предков, это всё равно что предать свои корни. И героиня, Ми Па, очень долго раздумывала: отдать, не отдать. В итоге пришла ко мне и сказала: ”Пожалуйста, выкупи у меня этот шлем, но с одним обещанием, что когда-нибудь он попадет в музей”. Деньги в регионе всегда нужны, туристы приезжают в очень короткий срок, когда нет дождей, и она очень волновалась, что дочка отнесет его просто на рынок... Потом я пришла в Музей Востока, познакомилась с легендарной Татьяной Христофоровной [Метксой]. История Татьяны Христофоровны, ее безграничная любовь к музею способствовали тому, что я принесла все эти вещи сюда. Я очень рада и горда этим".

Советник Генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса обратила внимание на необычность экспозиции: "Когда вглядываешься в лица этих женщин, мужественные, испещренные морщинами, некоторые даже татуировками, какие-то невероятные по своим размерам украшения, невероятные совершенно головные уборы, похожие на шлемы, то чувствуешь всю мощь и силу тех мест. Это же небольшие уголки, затерянные на островах, и люди, которые живут в традиции, которые продолжают жить так, как жили их предки. Это очень интересно в XXI веке. Не каждому удастся побывать в таких местах".

Выставка ”Уязвимые. Азиатский дневник” продлится до 19 июня.