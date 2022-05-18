Россия и Турция увеличат количество авиарейсов

18 мая. 18:09

Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов, как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний... Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока", - цитирует Новака РИА Новости.

Он отметил, что в 2021 году в Турции увеличилось количество российских туристов до 4,7 млн человек. По его словам, страны намерены сохранить туристический поток и даже его рост, поэтому считают важным обеспечить транспортное сообщение.