Новак: турецкие отели начнут принимать карту "Мир"

18 мая. 17:59

Картой "Мир" можно будет расплачиваться в турецких отелях, соответствующая договоренность уже достигнута. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время визита в Анкару.

По его словам, с турецкой стороной рассматривалась возможность проводить платежи в рублях или турецких лирах, а также использовать карту "Мир" в отелях Турции.

"Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - цитирует Новака ТАСС.

Кроме того, добавил вице-премьер, стороны договорились об увеличении числа авиарейсов, как с одной стороны, так и с другой стороны, для сохранения туристического потока.