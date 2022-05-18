Сборная России отстранена от турниров ФИБА

18 мая. 17:37

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.

Таким образом, женская сборная России не сможет принять участия в Кубке мира 2022 года, а мужская команда - в отборочных матчах к Кубку мира 2023 года. Кроме того, российские баскетболисты 3х3 пропустит чемпионат мира 2022 года. Вместо женской сборной сыграет команда Израиля, а вместо мужской - команда Словении.

Кроме того, в ФИБА сообщили, что все официальные соревнования по баскетболу под эгидой организации не будут проводиться в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.