Мишустин поговорил с премьером Казахстана

18 мая. 17:15

Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Алихан Смаилов обсудили по телефону актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

"В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия", - сказано в сообщении.

Мишустин и Смаилов подтвердили готовность углубления стратегического партнерства по основным экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.