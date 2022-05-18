СМИ: в Ростове озвучили остановки городской электрички

18 мая. 16:58

У станций городской электрички в Ростове теперь слышны звуковые объявления: остановки оборудовали системой "АСИ 2.5/10", - пишет газета "Молот".

Система автоматически озвучивает расписание пассажирских и пригородных поездов. Также устройства проигрывают подготовленные аудиозаписи, которые зависят от данных из нормативного графика движения. Если электричка задержится, то система проинформирует пассажиров, - рассказала начальник службы корпоративных коммуникаций СКЖД Елена Андреева, передает "АиФ-Ростов".

Всего в Ростовской области на основных маршрутах пригородных направлений установили 40 устройств.