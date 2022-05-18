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Российский футболист объяснил, почему решил выступать за сборную Армении

Российский футболист объяснил, почему решил выступать за сборную Армении

Полузащитник футбольного клуба "Велес" Артур Галоян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении, несмотря на то, что родился и вырос в России.

По его словам, он всегда чувствовал связь с республикой, а его кумиром детства был армянский полузащитник Генрих Мхитарян. "У меня отец армянин, армянская кровь, я ношу армянскую фамилию", -  добавил Галоян.

При этом он акцентировал внимание на том, что это никак не связано с текущей ситуацией в мире. "Решение назревало давно, и со мной связывались из федерации Армении по поводу гражданства еще до всей этой истории", - приводит его слова "Матч ТВ".

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