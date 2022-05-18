Российский футболист объяснил, почему решил выступать за сборную Армении

18 мая. 16:53

Полузащитник футбольного клуба "Велес" Артур Галоян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении, несмотря на то, что родился и вырос в России.

По его словам, он всегда чувствовал связь с республикой, а его кумиром детства был армянский полузащитник Генрих Мхитарян. "У меня отец армянин, армянская кровь, я ношу армянскую фамилию", - добавил Галоян.

При этом он акцентировал внимание на том, что это никак не связано с текущей ситуацией в мире. "Решение назревало давно, и со мной связывались из федерации Армении по поводу гражданства еще до всей этой истории", - приводит его слова "Матч ТВ".