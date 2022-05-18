Турция заблокировала переговоры в НАТО о присоединении Швеции и Финляндии

18 мая. 16:48

Турецкое руководство заблокировало начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в организацию. Об этом со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщает агентство DPA.

По его данным, 18 мая страны-члены планировали обсудить поданные Швецией и Финляндией заявки на вступление в НАТО, однако из-за позиции Турции переговоры так не стартовали. Анкара ясно дала понять, что не может сейчас одобрить их начало, передает ТАСС.

Напомним, Швеция и Финляндии подали заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти страны являются домом для многих террористических организаций, а также вводили санкции в отношении Турции.