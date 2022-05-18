ДТП на трассе в КБР унесло жизни двух водителей легковушек

18 мая. 16:29

Сегодня днем на трассе в Кабардино-Балкарии столкнулись водители двух легковых авто и скончались от полученных травм на месте, - сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД.

Смертельная автоавария случилась сегодня около 14:00 на седьмом километре трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус. Участниками ДТП стали 57-летний житель села Заюково, управлявший Volkswagen, и 39-летний житель села Атажукино, находившийся за рулем "Лады Приоры".

В ГУ МЧС по КБР уточнили, что участок трассы временно перекрыли, сейчас на месте аварии работают пятеро спасателей и одна единица техники, оперативники выясняют причины и обстоятельства трагедии.