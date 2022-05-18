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Поезда в Казахстане оборудуют тревожными кнопками 

Поезда в Казахстане оборудуют тревожными кнопками 

Национальный перевозчик "Казахстан темир жолы" (КТЖ) внедрит кнопку SOS в вагонах своих поездов, сообщила директор департамента по сервису АО "Пассажирские перевозки" Ботагоз Акимова. 
"Буквально в прошлом году мы закладывали условие, чтобы в новых вагонах у нас была предусмотрена кнопка SOS. Кнопка, по которой пассажир может немедленно вызвать проводника в свое купе. В этом направлении компания работает", - приводит слова собеседницы Sputnik Казахстан.

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