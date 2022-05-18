Боррель: ЕС не хочет идти к гонке вооружений

18 мая. 16:23

Евросоюз не собирается идти к гонке вооружений и подталкивать к третьей мировой войне, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

По его словам, ЕС намерен лишь обеспечить совместные закупки оружия для компенсации недостатков своей обороны.

"Мы не хотим идти к гонке вооружений и не стремимся толкать мир к третьей мировой войне. Но мы должны обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы", - сказал он, представляя рекомендации Еврокомиссии по ликвидации недостатков европейской обороны.

Согласно оценкам Еврокомиссии, в ближайшие годы страны ЕС намерены потратить на оружие дополнительные €200 млрд, напоминает ТАСС.