Игорь Коротченко: "Лоббисты армянской "партии войны" идут в открытую атаку на Кремль"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил сегодня о приверженности Баку нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного договора, который отправит любые попытки реанимировать войну в прошлое. Тем временем армянская националистическая оппозиция, скрывающая под новыми вывесками прежнюю "партию войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, заявляет о намерении обнулить все армяно-азербайджанские договоренности, заключенные при премьер-министре Николе Пашиняне. И реваншисты, и их иностранные спонсоры и сторонники активизируют сейчас противодействие усилиям Москвы и Баку по армяно-азербайджанскому урегулированию, происходит это в том числе и внутри России. О том, какова истинная политика российского государства на Южном Кавказе, "Вестник Кавказа" побеседовал с политическим аналитиком, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

- Игорь Юрьевич, есть ли у России какие-либо интересы в содействии попыткам разжечь новую войну между Арменией и Азербайджаном?

- У России таких интересов, безусловно, нет. Но мы не должны забывать, что данная точка зрения – что война нужна – транслируется достаточно могущественным лобби армянских националистов, которое в новых условиях обострения военно-политической ситуации в мире пытается реализовать те же программные цели и задачи, которые стояли и раньше: оторвать Карабах от Азербайджана и сделать невозможным полноценный контроль Баку над данной территорией.

Официальный Ереван фактически привержен мирному соглашению. Понятно, что Никол Пашинян делает это с теми или иными оговорками и ужимками, не хочет реализовывать пописанные документы до конца, но тем не менее его политическая линия направлена на то, чтобы идти на сближение с Баку и подписывать мирный договор. Так или иначе армянские власти настроены на выполнение пунктов трехстороннего Заявления ноября 2020 года.

Однако лобби армянских националистов, во-первых, инициировало масштабные акции протеста в Ереване и других городах Армении, используя оппозицию. Во-вторых, в России оно консолидирует и укрепляет свои позиции на основе ревизии трехсторонних договоренностей и попыток навязывания официальному российскому руководству своей точки зрения на то, что хорошо, а что плохо для Москвы на Южном Кавказе. Сразу же после подписания трехстороннего Заявления в ноябре 2020 года я говорил, что сегодняшняя мировая армянская диаспора является большой и достаточно влиятельной политической и финансовой силой, в том числе в России. Сейчас сторонники "партии войны" в РФ стараются дезавуировать позицию официальной Москвы, содержащуюся в трех трехсторонних Заявлениях от 9/10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

- О чем с точки зрения двусторонних отношений свидетельствует подписание России с Азербайджаном декларации о союзническом взаимодействии?

- Президент Владимир Путин и президент Ильхам Алиев совершенно четко подтвердили взаимное уважение территориальной целостности России и Азербайджана, что в том числе означает признание Москвой того факта, что Карабах – это часть азербайджанской земли.

При этом одно дело – официальная политика российского государства, и совсем другое –деструктивная деятельность лобби армянских националистов, которые пользуются изменениями военно-политической ситуации в мире, чтобы попытаться найти обоснования и навязать совершенно свои идеи, осуществить ползучую ревизию прежних фундаментальных позиций РФ по данному вопросу. Их деятельность не отвечает национальным интересам России, так как нам безусловно важны мир, стабильность и предсказуемость на Южном Кавказе. Россия неоднократно заявляла об этом, и сейчас мы видим, как лоббисты "партии войны" идут в открытую атаку на официальную позицию Кремля.

- Каков взгляд России на перспективы и принципы армяно-азербайджанского урегулирования?

- Сейчас идет борьба за смыслы. Позиция России неизменна, она отражена в тех декларациях и других документах, которые были подписаны. Хотелось бы рассчитывать, что изменений не будет и дальше. Дружественные отношения между Россией и Азербайджаном, между президентами двух стран опираются на соответствующий договорно-правовой фундамент, где Россия подтверждает территориальную целостность Азербайджана.

- Как Россия может оценить потенциальную смену власти в Армении с отменой договоренностей по урегулированию?

- С одной стороны, происходящее в Армении – это внутреннее дело самого армянского народа. С другой стороны, я думаю, смена там власти не должна произойти. Доступная нам информация свидетельствует о том, что в любом случае Пашиняна пока поддерживает большинство населения. Смена Пашиняна возможна либо через государственный переворот, либо через успешное покушение на премьер-министра, то есть через заговор с целью захвата власти и террористический акт. В Армении есть спецслужбы, в частности, СНБ, задача которой состоит в обеспечении выполнения конституционного порядка, в том числе в предотвращении любых попыток со стороны оппозиционеров и боевиков террористических организаций осуществить покушение на первое лицо. Если риски убийства есть, надо усиливать охрану Пашиняна.

Впрочем, это уже проблемы самой Армении. Есть Конституция Армении, и задача силовых структур этой страны – обеспечить ее выполнение и предотвратить любые попытки насильственных действий в отношении любых представителей власти, начиная с Никола Пашиняна, поскольку это законно избранный и абсолютно легитимный премьер-министр.