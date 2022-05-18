Испанских дипломатов ждет участь их французских и итальянских коллег

18 мая. 16:06

Москва объявила персонами нон грата 27 сотрудников испанского посольства, сообщили в МИД России.

Российское дипломатическое ведомство сегодня вызвало посла страны в России Маркоса Гомеса Мартинеса и заявило ему протест из-за того, что Мадрид решил выдворить 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании.

"В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

В МИД РФ также подчеркнули, что недружественный шаг испанских властей негативно отразится на их отношениях с Россией.

Напомним, ранее министерство объявило о высылке 34 французских и 24 итальянских дипломатов.