Армения: семейный бизнес на контрабанде сигарет, алкоголя и бриллиантов 

2020 год оказался знаковым для армянской экономики не только с учетом проигранной войны. В тот год в Армении было у выявлено беспрецедентное число случаев контрабанды. Вдвое вырос незаконный импорт автомобилей, запчастей к ним, наркотических и психотропных веществ, бриллиантов. Рассказывая об этом, начальник управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении Вардан Варданян, конечно, не упомянул о причастности семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна к контрабанде сигарет и бриллиантов, а напрасно.

Ровно два года назад много шума наделало заявление бывшего посла Армении в Ватикане, преследуемого на родине Микаела Минасяна о задержании в российских городах двух самолетов с контрабандными сигаретами из Армении. Причем речь шла о причастности к незаконным сделкам Пашиняна, его жены и еще полутора десятков человек.

После двух неудавшихся попыток экспорта поддельных контрабандных сигарет в Краснодар и Воронеж семья Пашиняна на совете с "карманными олигархами" приняла решение экспортировать новую партию сигарет в Абхазию. "Из Армении отправился новый рейс с сигаретами в Сочи. В документах указано, что экспортируются сигареты (14,8 тонн), по документам все в порядке, но они не учли один нюанс: а именно - Армения не признает Абхазию. И тогда в документах после Абхазии ставится запятая и добавляется Грузия. Таким образом, создалась большая дипломатическая проблема", - писало тогда интернет-издание Aysor.am.

По задуманной схеме, поддельные сигареты должны продаваться в России, но по документам они отправлялись в Абхазию. "Поскольку в документообороте Армении Абхазии не существует, то в документах записывают аэропорт Адлера. А Абхазию в документах представляют как территорию Грузии. Грузины, когда узнают, ведь зададут вопрос – как же вы импортируете в Грузию без импорта в Грузию? А в Абхазии знают, что в Армении вы считаете их частью Грузии? Они давно уже считают себя суверенной страной, там есть президент. Этим власти Армении создали перед нашей страной большую проблему с грузинами, абхазами и русскими, и все это - во имя семейного бизнеса Пашиняна", - отмечал Минасян.

Газета "Иратес" писала тогда: "Никол Пашинян владеет всеми 400 видами манипуляции. В ближайшее время "великий комбинатор" и его окружение планируют провести операцию "фейковая контрабанда" по следующему сценарию. Именно в аэропорту Еревана будет "задержан" вылетающий в другую страну самолет, на борту которого находится груз с маркировкой "Товары народного потребления". Власти арестуют виновных, продемонстрировав тем самым, что именно они ведут борьбу против контрабанды и повсюду устанавливают справедливость. Однако непреклонный лидер революции, очевидно, подзабыл, что не все проходит гладко в этом "театре": далеко не все продающие и покупающие товар игроки согласны вступить в эту опасную игру для претворения в жизнь этой "блестящей" идеи фикс".

Несмотря на разоблачение, армянские "предприниматели" контрабанду не прекратили, а просто перенесли ее в другие локации. Сегодня они ведут свой незаконный бизнес в странах Ближнего Востока, в частности на территории Ирака. Произведенные в Армении поддельные сигареты и алкоголь известных мировых марок везут через Иран в иракские города Сулеймания и Эрбиль, которые контролируются курдами, не подчиняющимися Багдаду. Продукцию, произведенную на территории Армении, выявить несложно – она отличается как визуально, так и по качеству. Говорят, что большая часть контрабандных сигарет, реализуемых на территории Ирака, производится именно в Армении. Однако без поддержки армянских властей организовать столь масштабное производство и транзит было бы невозможно. Ходят слухи, что за безопасность этого маршрута контрабанды отвечает непосредственно Служба национальной безопасности Армении.

Причем армянские власти не ограничиваются поддержкой контрабанды сигарет и алкоголя. Местные СМИ инкриминируют семье Пашиняна также незаконный бизнес на алмазах. Еще пару лет назад в Армении писали, что алмазы, закупленные оптом в Индии, доставляются контрабандным путем на фабрики в Армении, где их шлифуют, превращая в бриллианты. Далее "лучшие друзья девушек" оформляются как армянские товары и экспортируются на мировой рынок без уплаты таможенных пошлин в бюджет Армении. Оппозиция утверждает, что и эта сфера контролируется семьей Пашиняна.

Словом, контрабанда превратилась источник обогащения для верхушки Армении, население которой мается в условиях глубокого экономического упадка. Последствия проигранной войны, возникшая на этом фоне внутриполитическая нестабильность вкупе с полублокадным положением и продолжающейся миграцией, неразвитой инфраструктурой, отсутствием углеводородных ресурсов пока не дают Армении шансов на восстановление экономики. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы, добиваться мира с соседями, снятия экономической блокады, Ереван поддерживает своих "бизнесменов", занимающихся контрабандной торговлей.