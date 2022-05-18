За что Россия выслала 50 итальянских и французских дипломатов?

Сегодня российский МИД принял решение выслать 34 французских и 24 итальянских дипломата. Это не какая-то личная неприязнь к странам, а ответные действия. В апреле эти страны точно так же поступили с нашими гражданами. Французы отправили домой 40 российских дипломатов, а итальянцы - до 30. То есть Россия действует зеркально, и даже где-то щадя европейцев, потому что высылает на несколько лиц меньше. Причина дипломатической войны связана с российской спецоперацией на Украине.

Как вы знаете, все европейские страны за небольшим исключением, например, Сербии и Турции, осудили военные действия России. С марта Европа начала вводить экономические санкции, в апреле перешла к высылке дипломатов, а на следующей стадии приступила к поставкам тяжелой боевой техники Украине. Что до дипломатической войны, то она вышла на масштабный уровень после событий в Буче. Этот город в первый месяц спецоперации перешел под контроль ВС России и ЛДНР. В конце марта, после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, Россия решила отвести свои войска от Киева, Чернигова и Сум, чтобы создать благоприятный фон для переговоров. Однако в начале апреля ВСУ вошли на ранее занятые Россией территории, в частности, в город Буча в Киевской области, и именно тогда украинские СМИ начали транслировать фото и видео сотен разбросанных тел. Виновником убийств Киев без независимого расследования назвал Москву, а Запад, который поддерживает Украину, охотно поверил в эту версию событий.

Под этим предлогом страны Европейского союза и начали массово высылать российских дипломатов. Германия, Дания, Польша, Словакия, Нидерланды, другие страны НАТО и ЕС, включая Францию с Италией, отправили домой несколько сотен россиян. Конечно, такой демарш МИД РФ не мог оставить без ответа. Поэтому постепенно (месть, как известно, это блюдо, что подается холодным) начал отвечать тем же.

Если разбирать всю эту историю, то можно заметить, что здесь много нелогичного и странного. Россиян выдворяли все европейские страны, как будто по одной указке. Не хочется заниматься конспирологией, но что-то подсказывает, что указка пришла явно не из самой Европы, а чуть западнее. Ни одна страна ЕС не удосужилась поставить под сомнение официальную версию Киева и воздержаться от дипломатической войны. Возможно, кто-то и хотел так думать, но, скорее всего, власти этих стран опасаются коллективного "шейминга" или даже санкций. Поэтому решили не рисковать своими трансатлантическими связями.

Второй странный момент – то, что Италия всегда по-особому относилась к России. Итальянцы – прагматики, и даже когда продлевались санкции, связанные с Донбассом и Крымом, итальянские премьеры не голосовали "за" автоматически, а выносили вопрос на обсуждение. Дружба Владимира Путина и Сильвио Берлускони – не исключение из правил, а лишь их подтверждение.

Французы также исторически теплее были настроены к России, чем другие европейцы. Обратите внимание, кто ездил в Москву и кто регулярно звонил Путину до спецоперации - президент Эмманюэль Макрон. Он же не перестал говорить с Кремлем после начала спецоперации. Так что поведение Парижа тоже вызывает вопросы, впрочем, как и инициатива Макрона ввести нефтяное эмбарго против РФ. Похоже, тут тоже не обходится без внешнего влияния и давления. Париж так же, как и Рим, действует с оглядкой на Большого брата. Мы все это понимаем, но простить высылку наших дипломатов из Италии и Франции не можем. Поэтому ответ зеркальный. Увы.