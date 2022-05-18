Супруга Назарбаева не вошла в обновленный состав комиссии по делам женщин Казахстана

18 мая. 15:50

Сара Назарбаева, супруга первого руководителя Казахстана Нурсултана Назарбаева, исключена из состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте республики. Это следует из опубликованного сегодня указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Помимо Сары Назарбаевой, из перечня членов комиссии выведены еще несколько человек. Указ вступает в силу с 18 мая, передает ТАСС.

Напомним, 81-летняя Сара Назарбаева стала женой будущего первого президента Казахстана в 1962 году. Она активно занималась общественной и благотворительной деятельностью.