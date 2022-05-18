Спасатели вышли на помощь лыжнику, повредившему ногу на склоне Эльбруса

18 мая. 15:44

Специалисты-спасатели спустят с Эльбруса туриста, застрявшего на высоте 3,7 км из-за травмы ноги, - сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о том, что на леднике "Малый Азау" застрял лыжник, в дежурно-диспетчерскую службу спасателей поступило сегодня в 13:25. Очевидцы рассказали, что по предварительной версии турист катался за пределами маркированных трасс и повредил ногу, рядом с ним никого не было, - передает "АиФ-Ставрополье".

На помощь пострадавшему отправились 11 спасателей и одна единица техники, - добавили в МЧС.