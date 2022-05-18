Саудовский фонд купил акции компании Nintendo

18 мая. 15:37

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел 5% акций японской компании Nintendo, которая специализируется на выпуске игровых приставок и разработке видеоигр. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минфин Японии.

Таким образом, саудовский фон стал пятым по величине акционером Nintendo. Агентство отмечает, что покупка была совершена в инвестиционных целях.

По словам аналитика Toyo Securities Хидеки Ясуда, Саудовская Аравия намерена построить собственную индустрию видеоигр, а инвестиции в японские игровые компании призваны помочь королевству перенять опыт японских разработчиков в этой области, передает ТАСС,

Напомним, ранее суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел более 5% акций Capcom и корейского издателя онлайн-игр Nexon, а также инвестировал больше $ 3 млрд в EA, Take-Two и Activision Blizzard. Общая сумма инвестиций фонда в игровые компании на данный момент превышает $4 млрд.