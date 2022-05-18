Северная Осетия активизирует образование на родном языке

18 мая. 15:33

Один класс в школе и 11 групп в детских садах с обучением на осетинском языке приступят к работе в Северной Осетии в новом учебном году, сообщила начальник отдела национального образования и языковой политики Минобрнауки республики Ирина Накусова.

По ее словам, полилингвальная модель обучения встраивает изучение родного языка и родной литературы в общую логику учебного процесса, интегрируя их с другими учебными предметами и акцентируя таким образом их роль и значение, передает ТАСС.

В настоящее время в республике работает 210 дошкольных образовательных учреждений, из которых 67 детсадов уже реализуют полилингвальную модель образования. Кроме того, Северной Осетии функционирует восемь полностью полилингвальных детских садов.