Выставка «Уязвимые. Азиатский дневник» открылась в Музее Востока

18 мая. 15:26

В Москве в Государственном музее Востока открылся выставочный проект, который является частью большого арт-проекта «Уязвимые», посвященного культуре малых этносов Азии и Африки. Данная экспозиция познакомит зрителей с народами и культурными артефактами таких азиатских стран, как Мьянма, Индонезия и Папуа - Новая Гвинея. На выставке представлено около 40 фоторабот автора проекта Ольги Мичи, талантливого фотографа, документалиста и коллекционера восточных произведений. Экспозицию дополнят более 70 предметов азиатского декоративно-прикладного искусства, большинство из которых были переданы Ольгой Мичи в дар Музею Востока. Выставка «Уязвимые. Азиатский дневник» продлится до 19 июня.