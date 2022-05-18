Дагестан стал лидером в России по числу террористических преступлений

18 мая. 15:24

Дагестан стал лидером в России по числу преступлений террористического характера: за январь-апрель 2022 года в регионе было зарегистрировано 226 таких преступлений, и это наибольший показатель среди всех субъектов РФ.

В лидерах по итогам четырех месяцев этого года также Ингушетия (61), Москва (58), Чечня (37) и Краснодарский край (35), - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, передает "АиФ-Дагестан".

Любопытно, что Дагестан по числу преступлений террористической направленности лидирует в каждом из четырех месяцев, а еще за четыре месяца здесь были зарегистрированы 22 преступления экстремистского характера: обогнали Дагестан по их числу лишь Москва (28) и Ставрополье (26).