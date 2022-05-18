Летом в Турцию из России будут летать более семисот авиарейсов в неделю

18 мая. 14:47

Ведомства согласовали дополнительные 450 авиарейсов в неделю в Турцию до 1 июля, - сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов. 290 рейсов у нас летало каждую неделю в Турцию. Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю тоже по турецкому направлению", - рассказала она, передает ТАСС.

По мнению главы Ростуризма, эта мера поможет туроператорам выполнять обязательства перед туристами. Также Догузова сообщила, что сейчас долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся туры составляют около 40 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей приходится еще на "ковидные" долги.