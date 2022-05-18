КБР снижает уровень безработицы и наращивает темпы строительства

18 мая. 14:35

Численность безработных, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости в Кабардино-Балкарии, за год снизилась в 6,7 раза, сообщил глава республики Казбек Коков.

"Численность безработных граждан, состоящих на регистрируемом учете, снизилась в конце прошлого года по сравнению с началом 2021 г. в 6,7 раза. А уровень регистрируемой безработицы опустился до 2,5% против 16% в начале года", - сказал он, выступая в региональном парламенте.

Далее глава республики обратил внимание на рост жилищного строительства. По словам Кокова, в этом году планируется увеличение объема жилищного строительства почти на 3% по сравнению с 2021 годом, до 528 тыс кв м.