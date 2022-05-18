МИД России заявил о высылке итальянских дипломатов

18 мая. 14:29

Вслед за французскими дипломатами российская сторона вышлет в качестве ответной меры и 24 итальянских дипломатов, - сообщила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сегодня посол Италии в России Джорджо Стараче был вызван в российское внешнеполитическое ведомство для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов, - передает РИА Новости.

Напомним, в начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов, увязав это решение с вопросами "национальной безопасности".