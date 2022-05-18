МИД России объявил персонами нон грата 34 французских дипломата

18 мая. 14:01

МИД России сообщил об ответных санкциях на высылку российских дипломатов из Франции: Москва высылает 34 сотрудника французских дипмиссий, - сообщили в МИД РФ.

Перед этим в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении персонами нон грата 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции .

"Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

"В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты", - добавляется в заявлении.