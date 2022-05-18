Эрдоган: Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии

18 мая. 13:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что власти республики не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии. Он аргументировал это тем, что эти страны не выдали по запросу Анкары подозреваемых в терроризме.

"Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО - это организация безопасности, поэтому мы не скажем "да" организации, которая сама лишена безопасности", - сказал турецкий лидер в ходе выступления в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития.

Кроме того, Эрдоган также вновь призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на убеждение Анкары поддержать их во вступлении в НАТО.