КБГУ и ЛГПУ стали стратегическими партнерами

18 мая. 13:33

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) им. Х. М. Бербекова получил статус стратегического партнера Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), сообщили сегодня в пресс-службе КБГУ.

"В соответствии с приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова КБГУ получил статус стратегического партнера Луганского государственного педагогического университета. И сегодня, 18 мая 2022 года, руководители двух вузов подписали соглашение об академическом и научно-техническом сотрудничестве", - цитирует собеседника ТАСС.

И. о. ректора КБГУ, профессор Юрий Альтудов и ректор ЛГПУ, кандидат филологических наук Жанна Марфина провели церемонию в онлайн-формате.

Теперь совместная работа двух вузов будет проявляться во всех сферах их деятельности, а главное - университеты смогут реализовать программу "Двойной диплом", а значит, студенты из ЛГПУ смогут по окончании обучения пройти итоговую государственную аттестацию в своем вузе и в КБГУ, чтобы получить два диплома.

Также университеты обменяются опытом в сфере образования, объединят усилия по составлению учебных планов, разработке новых образовательных программ, а также развитию электронной образовательной среды и электронной библиотечной системы.

Более активно будет проводиться и работа по академическому обмену, повышению квалификации и переподготовке кадров.