КБР снизила уровень бедности до 18,2%

18 мая. 13:18

Уровень бедности в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в минувшем году упал с 24,2% до 18,2%, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По его словам, этих показателей удалось достичь, в том числе благодаря повышению заработанных плат и мерам социальной поддержки.

"Показатель уровня бедности [по итогам 2021 года] снизился с 24,2% до 18,2%. <...> Один из самых высоких показателей динамики снижения уровня бедности. [На это повлияли в том числе] повышение заработной платы, беспрецедентные меры социальной поддержки, они все стали адресными", - сказал он, выступая в региональном парламенте в среду.