Смертельное ДТП с участие трактора произошло в Адыгее

18 мая. 12:55

В Кошехабльском районе Адыгеи 17 мая произошло ДТП, в котором погиб пенсионер из Краснодарского края.

По предварительным данным, на автодороге "подъезд к Майкопу" 72-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и в попутный трактор, который буксировал культиватор. В результате удара автомобиль развернуло, он съехал с дороги. Пенсионе умер в больнице через несколько часов, его 71-летняя пассажирка госпитализирована. В пресс-службе МВД Адыгеи уточнили, что оба они - жители Краснодарского края.