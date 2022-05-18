Столичный регион подморозит к выходным

18 мая. 12:54

К концу текущей недели в столичном регионе ожидаются ночные заморозки: за ночь воздух остынет до минус 2, а днем будет около плюс 15, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

До конца недели в Центральной области и в столичном регионе продолжится поступление сырого и холодного арктического воздуха, из-за чего температурный режим будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений.

"Уже с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории Московской области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до 1-4 градусов, а вот на территории области возможно понижение температуры местами до минус 1-2 градусов", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

В дневные часы в Москве ожидается около 15 градусов, а в столичном регионе при облачной погоде с прояснениями воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов. Ветер будет холодным – он сохранит северное направление, - добавила синоптик.