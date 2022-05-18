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Узбекистан и Израиль нарастят сотрудничество в сфере туризма

Узбекистан и Израиль нарастят сотрудничество в сфере туризма

Узбекистан и Израиль заключили соглашение об укреплении двусторонних связей в сфере туризма.

Документ пописали заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

Планируется увеличение числа авиарейсов, организация выставок, обмен эфирным временем на телеканалах и сотрудничество между вузами двух стран - Международным университетом туризма "Шелковый путь" в Самарканде будет сотрудничать с учебными заведениями-партнерами в Израиле.

В этом году Узбекистан и Израиль отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

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