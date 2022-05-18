Силуанов: спад российской экономики не будет жестким

18 мая. 12:18

Спад экономики России, вызванный санкциями, будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, считает министр финансов России Антон Силуанов.

"Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки", - заявил министр, выступая на марафоне "Новые горизонты".

Он добавил, что в Минфине полагают, "что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся", по его мнению на них не стоит обращать внимания.

Силуанов подчеркнул, что власти уже начали снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования, например были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году в 7,8%, в 2023 году снижение ожидается в 0,7%.