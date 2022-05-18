Новак прилетел в Анкару

В столицу Турции сегодня прибыл вице-премьер РФ Александр Новак: планируется, что он проведет ряд встреч с представителями турецких ведомств, связанных с экономикой.

Бизнесмены, прибывшие в составе российской делегации, оценят инвестиционные возможности Турции, а одной из тем их переговоров с турецкими коллегами станут вопросы транспортировки товаров.

Сейчас в министерстве торговли Турции проходит встреча между турецкой и российской сторонами. Турецкую делегацию возглавляет министр торговли Мехмет Мус, российскую – вице-премьер Александр Новак.

Также известно, что в ходе встреч будет готовиться почва деловой встречи высокого уровня между Турцией и Россией.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, в настоящее время выросла актуальность развития российско-турецкого экономического сотрудничества. "Многие западные бренды и компании, в том числе транснациональные корпорации, покидают Россию, поэтому открывается определенная ниша для того, чтобы Турция укрепила свои позиции на российском рынке. Сейчас мы видим, что интерес российских компаний проявляется, в частности, к турецкой легкой промышленности, также есть интерес к взаимодействию с Турцией в области фармацевтики, медикаментов и медицинского оборудования", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, Турция интересна для российских компаний тем, что турецкие предприятия поставляют целую линейку овощей и фруктов, из которых можно производить готовую продукцию, включая детское питание. Турция представляет интерес и как производитель деталей для автомобильной промышленности. В плане логистики турецкие логистические компании тоже были бы интересны российским компаниям для того, чтобы использовать их мощности в поставках некоторой продукции в Россию. Разумеется, также Турция привлекательна в плане туризма: турецкие курортные направления пользуются большим спросом среди российских граждан. Таким образом, актуальность укрепления связей двух стран в экономике действительно высока", - подчеркнул Амур Гаджиев.

Интересы Турции в этих отношениях понятны. "Турецкий бизнес будет предпринимать шаги для укрепления своих позиций в России. Насколько я знаю, заметный интерес проявляют турецкие компании быстрого питания, способные заменить ушедшие из РФ западные сети кафе. Также интерес проявляют представители компаний производства легкой, в основном текстильной и кожевенной продукции. Турция безусловно хотела бы поставлять в РФ промышленное оборудование собственного производства и локализовать у нас большую часть своего производственного цикла. Надо сказать, что некоторые российские регионы предлагают достаточно привлекательные условия для того, чтобы турецкий бизнес здесь развивался и достигал определенных успехов", - сообщил востоковед.

"Как известно, не раз озвучивалась цель достичь товарооборота между Россией и Турцией в $100 млрд в год. Хотя это и достаточно сложно реализовать, однако прямо сейчас появляются многие предпосылки для того, чтобы эти цифры были достигнуты. Турция заинтересована в российских технологиях, особенно в сфере продукции двойного назначения. Взаимный интерес между Россией и Турцией наблюдается во многих сферах, можно сказать, практически по всем направлениям. Тем более что между Россией и Турцией предусмотрена возможность ведения бизнеса с использованием национальных валют. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы можем ожидать серьезный скачок в контексте двусторонней торговли между Россией и Турцией", - заключил Амур Гаджиев.