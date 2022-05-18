В Баку заработали сразу две международные выставки

18 мая. 11:49

Сегодня в Baku Expo Center открылись 15-я международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Экспозиция выставок развернута в трех залах, а также на открытой площадке выставочного центра. На Caspian Agro и InterFood Azerbaijan представлены продукция и услуги в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности порядка 450 компаний из 24 стран, - сообщает Trend.

Выставки посетили премьер-министр Азербайджана Али Асадов, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер, министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, посол Турции Джахит Багчи, посол России Михаил Бочарников, посол Израиля Джордж Дик и другие официальные лица.

В рамках выставок планируется проведение B2B-встреч, Chefs Cup, рыбного фестиваля Balik Ekmek, панельных дискуссий и ряда других мероприятий.

Выставки продлятся до 20 мая.