Прямые рейсы из России доступны в 19 стран

18 мая. 11:51

В АТОР перечислили страны, в которые российские туристы смогут добраться прямыми авиарейсами этим летом.

Всего в списке 19 стран мира, из них девять подходят для пляжного отдыха.

Проще всего россиянам добраться до Турции, есть регулярные и чартерные рейсы как из Москвы, так и из регионов. Также россияне легко могут попасть в ОАЭ, Египет, Бахрейн и Катар.

Прямые рейсы есть на Мальдивы и Шри-Ланку. Из пляжных направлений доступны без пересадок Израиль, Казахстан, Индия и Венесуэла.

Единственная страна в Европе, куда сейчас есть прямые перелеты, - Сербия. Прямые рейсы связывают Москву и Белград, в июне самолеты полетят из Сочи и Санкт-Петербурга.

Кроме того, доступны прямые перелеты в Армению, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Иран.