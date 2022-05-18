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Участники бакинского заседания ПА ОЭС отправились в Шушу

Участники бакинского заседания ПА ОЭС отправились в Шушу

Началась поездка в Шушу участников третьего годового заседания Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящей в Баку.

Сначала гости ознакомились с Физулинским международным аэропортом, а затем отправились в Шушу, - пишет Тренд.

Участники заседания ПА ОЭС ознакомятся с восстановительными и строительными работами, проводимыми в культурной столице Азербайджана, а также посетят Шушинскую крепость, городскую площадь, дом Натаван, Джыдыр дюзю и мавзолей Вагифа.

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