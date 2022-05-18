Общественный водный транспорт возвращается в Москву

18 мая. 11:33

Этим летом по Москве-реке будет ходить общественный водный транспорт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что навигационный сезон был открыт в конце апреля. "Поэтапно запустим два регулярных маршрута: "Парк "Фили"" - "Киевский вокзал" и "Печатники" - "Автозаводский мост". Причалы на двух маршрутах будем вводить постепенно, с учетом ведущейся застройки и готовности набережных", - говорится в сообщении на сайте мэра.

Ожидаемый пассажиропоток после запуска всех запланированных маршрутов и причалов составит 15–16 тыс человек ежедневно.

На водных маршрутах в Москве будут использоваться только электрические суда, отличающиеся комфортом и экологичностью. "Без вредных выбросов - но с удобными креслами и столиками, панорамными окнами и остекленной крышей пассажирского салона, Wi-Fi и телевизорами, местами для перевозки велосипедов и колясок", - рассказал Собянин.

Первое судно из новой серии получит название "Синичка", точные сроки запуска регулярных речных маршрутов в Москве пока не называются.